В сентябре из-за курсантов перекроют центр города

Центр Ярославля снова перекроют. На этот раз в выходные 8 и 9 сентября будет не подъехать к Советской площади и площади Челюскинцев. Подъезд и парковку у площадей перекроют из-за курсантов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. В субботу на Советской площадке курсанты, поступившие в училище в этом году, будут давать присягу.

Ограничение движения коснётся участка площади Челюскинцев от Советской площади до улицы Революционной, где будет нельзя припарковать машину с шести часов утра 8 сентября и до окончания мероприятия.



Также будет полностью закрыт въезд на Советскую площадь со стороны улицы Советской.