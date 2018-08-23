Смерть — не повод не работать! 
Смерть — не повод не работать! 

В интернете набирает популярность новый флешмоб #FallingStars или #ПадающиеЗвезды, который запустили российские знаменитости. Его суть в том, чтобы сфотографировать постановку своей неожиданной смерти. Знаменитость может упасть на своей яхте, или спускаясь по трапу частного самолёта, а может улететь вниз головой, вылезая из роскошной иномарки. В любом случае выглядят фото забавно и впечатляюще. Во флешмобе уже поучаствовали Ксения Собчак на яхте, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, который вывалился из вертолёта. А запустил всё это DJ Smash, он прилёг у трапа самолёта и дал название челленджу

Челлендж (Challenge) — новое веяние среди флешмобов, переводится как «бросить вызов». 

Теперь к флешмобу присоединяются и знаменитости Ярославля. Местные селебрити готовы валяться на полу и земле, чтобы поучаствовать в челлендже. Как это выглядит, разглядываем в их Instagram.

Супруга ярославского ресторатора Яна Левченко упала не где-нибудь, а у любимого кафе. 

Телеведущая Юлия Тихомирова свалилась с роскошного шезлонга в дорогом отеле на отдыхе в Турции.

Создатель авторских украшений из агатов Мила Ержанова упала скромнее — на кучу дорогих камней. 

Супермодель из Ярославля, которая обычно снимается для дорогих брендов, упала в деревне. 

Танцовщица из группы поддержки хоккейной команды «Локомотив» Наталья упала во время разминки.

Когда #бертолини сделала 2️⃣ дела одновременно: ✔️грациозно залетела на #хоккей 😅 ✔️приняла эстафету от @balandinalexander во флешмобе #падающиезвезды #fallingstars #ярославль #падающиезвездыярославль 🌟🤩🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Жду ответочки от моих звезд, вот вам вдохновление @fallingstarschallenge 😁: @blogbro76 @katalina__koroleva @maryamaiz @redkovaaa @kuleshov_m @tikhomirovaj @xenia_zelenskaya @elena___leonteva @sasha.pony @kuin.t @lookina_style @victoriaduplyakova @alina.roytman ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🌸BERTOLINI🌸 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #yaroslavl #bertolini #summer2018 #ярославль #бертолини #лето2018⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Публикация от РЫЖАЯ НАТАЛИ (@natali_bertolini)

Телеведущий, ведущий, певец Сергей Муканов оказался придавлен диваном в студии во время съёмок своего шоу. 

Телеведущий «погиб» под диваном 
Телеведущий «погиб» под диваном 

Во флэшмобах участвуют даже музей. Так, ярославские музеи наделали мемов из своих коллекций. И получилось смешно.