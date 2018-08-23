Ярославские знаменитости массово валяются на земле ради нового флешмоба #FallingStars
В интернете набирает популярность новый флешмоб #FallingStars или #ПадающиеЗвезды, который запустили российские знаменитости. Его суть в том, чтобы сфотографировать постановку своей неожиданной смерти. Знаменитость может упасть на своей яхте, или спускаясь по трапу частного самолёта, а может улететь вниз головой, вылезая из роскошной иномарки. В любом случае выглядят фото забавно и впечатляюще. Во флешмобе уже поучаствовали Ксения Собчак на яхте, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, который вывалился из вертолёта. А запустил всё это DJ Smash, он прилёг у трапа самолёта и дал название челленджу.
Челлендж (Challenge) — новое веяние среди флешмобов, переводится как «бросить вызов».
Теперь к флешмобу присоединяются и знаменитости Ярославля. Местные селебрити готовы валяться на полу и земле, чтобы поучаствовать в челлендже. Как это выглядит, разглядываем в их Instagram.
Супруга ярославского ресторатора Яна Левченко упала не где-нибудь, а у любимого кафе.
Телеведущая Юлия Тихомирова свалилась с роскошного шезлонга в дорогом отеле на отдыхе в Турции.
Создатель авторских украшений из агатов Мила Ержанова упала скромнее — на кучу дорогих камней.
Супермодель из Ярославля, которая обычно снимается для дорогих брендов, упала в деревне.
Танцовщица из группы поддержки хоккейной команды «Локомотив» Наталья упала во время разминки.
Телеведущий, ведущий, певец Сергей Муканов оказался придавлен диваном в студии во время съёмок своего шоу.
Во флэшмобах участвуют даже музей. Так, ярославские музеи наделали мемов из своих коллекций. И получилось смешно.