Смерть — не повод не работать!

В интернете набирает популярность новый флешмоб #FallingStars или #ПадающиеЗвезды, который запустили российские знаменитости. Его суть в том, чтобы сфотографировать постановку своей неожиданной смерти. Знаменитость может упасть на своей яхте, или спускаясь по трапу частного самолёта, а может улететь вниз головой, вылезая из роскошной иномарки. В любом случае выглядят фото забавно и впечатляюще. Во флешмобе уже поучаствовали Ксения Собчак на яхте, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, который вывалился из вертолёта. А запустил всё это DJ Smash, он прилёг у трапа самолёта и дал название челленджу.

Челлендж (Challenge) — новое веяние среди флешмобов, переводится как «бросить вызов».



Теперь к флешмобу присоединяются и знаменитости Ярославля. Местные селебрити готовы валяться на полу и земле, чтобы поучаствовать в челлендже. Как это выглядит, разглядываем в их Instagram.

Супруга ярославского ресторатора Яна Левченко упала не где-нибудь, а у любимого кафе.

Телеведущая Юлия Тихомирова свалилась с роскошного шезлонга в дорогом отеле на отдыхе в Турции.

Создатель авторских украшений из агатов Мила Ержанова упала скромнее — на кучу дорогих камней.

Супермодель из Ярославля, которая обычно снимается для дорогих брендов, упала в деревне.

Танцовщица из группы поддержки хоккейной команды «Локомотив» Наталья упала во время разминки.

Телеведущий, ведущий, певец Сергей Муканов оказался придавлен диваном в студии во время съёмок своего шоу.

Телеведущий «погиб» под диваном

Во флэшмобах участвуют даже музей. Так, ярославские музеи наделали мемов из своих коллекций. И получилось смешно.