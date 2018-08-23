Фестиваль пройдёт 1 и 2 сентября

Ярославцы ещё не успели переварить съеденное на «Пире на Волге», как уже на подходе новый фестиваль уличной еды. Он пройдёт в Ярославле 1 и 2 сентября на Первомайском бульваре. Фишка данного мероприятия: лакомства, приготовленные из местных продуктов местными поварами.



— На стритфуд-фестивале «Первый маркет местной еды» будут приготовлены оригинальные блюда: луковый мармелад, соус песто, тако, фалафель и чипсы из синей брейтовской картошки. Гостей праздника ждут и другие гастрономические сюрпризы и открытия. Также на бульваре организуют ремесленные мастерские, школу танцев, кафе для посетителей с животными, лекторий, будет звучать живая музыка, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Кстати, специалисты подсчитали, сколько литров медовухи выпили ярославцы на «Пире на Волге».