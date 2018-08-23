Рыбинцы 25 часов ехали на такси

Жители Ярославской области могут позволить себе прокатиться на такси до другого конца страны. Так, двое жителей Рыбинска заказали машину из родного города до города Кировска в Мурманской области. А это поездка на 1467 километров.

За путь, который длился 25 часов 40 минут, рыбинцы отдали 19 100 рублей. Авиаперелёт из Москвы до Мурманска на двоих обойдётся в 13 тысяч рублей, плюс расходы до места назначения. Однако рыбинцам оказалось проще доехать на машине, мужчины отправились на работу вахтовым методом.

— Заказ выполнил таксист на автомобиле Renault Logan, — рассказали в сервисе «Максим». — Рекордный по протяженности заказ среди всех городов присутствия сервиса 2016 году из Изобильного в Уссурийск. Длина маршрута тогда составила 9,2 тысячи километров.



Чаще всего на дальние расстояния вызывают такси, чтобы забрать забытые документы или из-за боязни самолётов и поездов.

Кстати, ярославцы нередко оставляют таксистам чаевые. В общей сложности жители области оставили водителям больше 40 тысяч рублей.