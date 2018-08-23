Мужчина начал переходить дорогу на красный

В Ярославле на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой сбили пешехода. Запись ДТП попала в интернет. На ней видно, как мужчина, попавший под колёса, начал переходить дорогу на красный свет. От сильного удара мужчину подбросило в воздух, и он пролетел несколько метров.



— Пешеход был сильно нетрезвый, — рассказали очевидцы аварии.



Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. Его на скорой увезли в больницу.

