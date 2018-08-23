Подлетел в воздух на несколько метров: в Брагино машина на полном ходу сбила пешехода
23 августа 2018 09:58
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В Ярославле на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой сбили пешехода. Запись ДТП попала в интернет. На ней видно, как мужчина, попавший под колёса, начал переходить дорогу на красный свет. От сильного удара мужчину подбросило в воздух, и он пролетел несколько метров.
— Пешеход был сильно нетрезвый, — рассказали очевидцы аварии.
Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. Его на скорой увезли в больницу.
Фото: "Ярнет"
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