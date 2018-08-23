«Происходит непонятное, а ты такой зайчик» Ярославские музеи наделали мемов к флешмобу #MusMeme
23 августа 2018 09:47
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Смотрите на картины Кандинского и видите бессмысленные линии и кружочки? Смешно из-за огромных женщин с полотен Рубенса? Ничего страшного — один день признаться в этом не стыдно! Музейщики и сами не прочь посмеяться над собой. И потому провели по всей стране флешмоб мемов #MusMeme — разместили на своих страницах в соцсетях мемы о музеях, галереях, искусстве, коллекциях и фондах. В акции поучаствовали и ярославские музей.
Смотрим подборку мемов из разных музеев!
Фото: Митрополичьи палаты, Ярославский художественный музей, Государственный
исторический музей, Тотемское музейное объединение, Государственный
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
исторический музей, Тотемское музейное объединение, Государственный
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
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