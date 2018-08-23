Митрополичьи палаты

Смотрите на картины Кандинского и видите бессмысленные линии и кружочки? Смешно из-за огромных женщин с полотен Рубенса? Ничего страшного — один день признаться в этом не стыдно! Музейщики и сами не прочь посмеяться над собой. И потому провели по всей стране флешмоб мемов #MusMeme — разместили на своих страницах в соцсетях мемы о музеях, галереях, искусстве, коллекциях и фондах. В акции поучаствовали и ярославские музей.



Смотрим подборку мемов из разных музеев!



Ярославский художественный музей

Ярославский художественный музей

Ярославский художественный музей

Государственный исторический музей



Государственный исторический музей

Тотемское музейное объединение