Митрополичьи палаты
Митрополичьи палаты

Смотрите на картины Кандинского и видите бессмысленные линии и кружочки? Смешно из-за огромных женщин с полотен Рубенса? Ничего страшного — один день признаться в этом не стыдно! Музейщики и сами не прочь посмеяться над собой. И потому провели по всей стране флешмоб мемов #MusMeme — разместили на своих страницах в соцсетях мемы о музеях, галереях, искусстве, коллекциях и фондах. В акции поучаствовали и ярославские музей.

Смотрим подборку мемов из разных музеев!

Ярославский художественный музей
Ярославский художественный музей
Ярославский художественный музей
Ярославский художественный музей
Ярославский художественный музей
Ярославский художественный музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Государственный исторический музей
Тотемское музейное объединение
Тотемское музейное объединение
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина