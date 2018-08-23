Такой трамвай выехал на маршрут № 1

Вчера в Ярославле на 1-й трамвайный маршрут выехал праздничный трамвай. В честь Дня Государственного флага он был украшен триколорами.



— Спереди на вагоне нарисован перевёрнутый флаг, — отметили особенно наблюдательные горожане.



В мэрии пожимают плечами, говорят, что уже ничего не поделать. А в одном из рекламных агентств Ярославля пояснили, что такое могло произойти из-за невнимательности.



— При обклейке транспорта часто изображение спереди «зеркалят», чтобы оно отражалось правильно в зеркалах у водителей машин, едущих спереди, — сказали рекламщики. — Видимо, по ошибке кто-то развернул изображение не туда.



Мы вчера уже писали, как День флага отмечали на улицах Ярославля.

