Алексей Володичев восемь лет служил на руководящих постах в ФСБ

В Ярославле местным чиновникам на расширенном заседании правительства представили нового инспектора по Ярославской области аппарата полномочного представителя президента страны в ЦФО. Им стал коренной ярославец Алексей Володичев, который, кстати, уже знаком с этой работой. Инспектор сразу же рассказал о своих планах.



— Для меня это большая ответственность, — сказал Володичев. — Предстоит большая работа. Уверен, что вместе с правительством и облдумой мы сможем решить задачи, которые поставил президент. Будем работать на благо земли ярославской.



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Алексей Володичев родился 24 октября 1967 года. Окончил Ярославский пединститут, а затем академию ФСБ России. Ветеран военной службы. В 1985–1987 годах проходил срочную службу в Советской армии. В 1994–2012 годах служил на руководящих должностях в органах ФСБ России. С 2012 года до настоящего времени был федеральным инспектором по Ярославской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

