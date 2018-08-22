Не все воспринимали камень именно как памятный знак

В Ярославле разгорелся скандал – в соцсетях горожане возмущаются: из двора в Брагино, где жил погибший массажист «Локомотива» Александр Беляев, унесли памятный камень. Возмущения понятны - этот камень с табличкой «Саша, ты всегда с нами!» поставили в 2014 году друзья погибшего. Через три года после страшной авиакатастрофы, в которой погибла вся ярославская хоккейная команда «Локомотив».



И вот камень исчез. В районной администрации объснили – так захотели сами жители.



Александр Беляев погиб в авиакатастрофе в 2011 году

- Когда двор был отремонтирован, к мэру Ярославля обратилась группа жителей» - попросили убрать камень с табличкой. Здесь рядом детская площадка, дети лазают по камню. Ну и не всегда к памятному знаку относились с должным почтением. Да и стоял он не совсем в том дворе, где жил Александр, - рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.



Самолет с командой ярославского «Локомотива» разбился 7 сентября 2011 года. Выжил только один человек — бортинженер. После долго следствия и суда виновным признали сотрудника компании, ответственного за подготовку пилотов к полетам. Но после приговора его тут же амнистировали. Родственники, не считавшие Вадима Тимофеева виновным, обжаловать приговор и решение об амнистии не стали.



Камень убрали - перетащили на площадку неподалеку. Что с ним делать, пока ещё думают. А на дом, где жил Александр Беляев, решили повесить памятную доску.



- Если всё сложится, доску повесим к 7 сентября. Сейчас с вдовой Александра согласовываем текст на табличке, продумываем место для цветов, - уточнила Мусинова.



А на том месте, где был камень, хотят открыть бульвар, посвящённый памяти погибшим пожарным. Неспроста именно в этом месте. Здесь два года назад, спасая людей из огня в доме №78 на Ленинградском проспекте, погиб молодой пожарный.

