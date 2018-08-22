Памятная табличка — это шутка от ресторатора

Ярославский историк и ресторатор Ян Левин увлекся городскими деталями. Бизнесмен известен своей любовью к коллекционированию раритетных вещичек: от дверных ручек до якорей. А теперь он расставляет по городу мини-памятники. На днях Ян Левин украсил стену дома № 18 по улице Суркова памятной табличкой. Надпись на ней гласит, что в этом доме жил инженер из будущего Пётр Петрович Гарин с 2143 по 2157 годы.

Сам себя Ян Левин теперь в шутку называет основоположником жанра «юморная мемориальная плита».

— Одна из целей этой таблички — поддержание интереса к отечественной культуре и литературе. Книг сейчас почти никто не читает, поэтому если подросток, увидев такую табличку, загуглит, кто такой был инженер Гарин — отлично! А если же он откроет и начнёт читать это великолепное произведение Алексея Толстого — это будет мой персональный успех, — рассказывает Ян Левин.



Первым творением Яна Левина стал памятник потерянному бумажнику, который многие уже пытались поднять на улице Собинова.