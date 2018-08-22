Оборванные провода висят уже несколько часов

В Дзержинском районе случилось ЧП: на дорогу упали толстенные провода, часть из которых оборвало. Всё произошло из-за манёвра крана-манипулятора, который зацепил провода и уехал с места происшествия.

— Я работаю рядом, видела, как провода зацепили, и они упали. Тут это не в первый раз случается, нам обещали, что их закрепят, — рассказала Ирина Салаева.

Виновник ЧП скрылся

В единой диспетчерской службе Ярославля рассказали, что обрыв произошёл только у интернет-линий, электропровод не пострадал, отключения электричества не произошло. Однако на место происшествия в течение трёх часов до сих пор не приехала ни одна служба. Провода упали на пешеходной переход и перекрыли проезд на дорогу-дублёр Ленинградского проспекта. Мимо ходят прохожие, мамы с колясками.

— Многие разворачиваются. А особо смелые откидывают их и проезжают, — рассказала Ирина Салаева.

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