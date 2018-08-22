Назвали список учителей, которых не хватает ярославским школам

Накануне нового учебного года в Ярославле оказалось, что в школах не хватает учителей. В департаменте образовании мэрии рассказали, какие педагоги работают в школах, и кого не хватает.

— Наиболее востребованными остаются учителя английского языка, русского языка и литературы, начальных классов, а также воспитатели, — говорится в отчёте департамента образования мэрии Ярославля. — За счёт распределения учебной нагрузки между учебными работниками основная образовательная программа реализуется в полном объёме.

Сейчас в ярославских школах больше половины возрастных учителей, стаж работы которых больше 20 лет — это 56,4%. Молодых педагогов, чей стаж меньше 3 лет, в школах всего 11%. Также только треть учителей имеет высшую квалификационную категорию (27%), ещё 37% учителей имеют первую категорию, остальные просто соответствуют занимаемой должности.

Также накануне нового учебного года назвали топ-10 самых умных школ города.