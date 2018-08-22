Полицейские застали мужчину в возбуждённом состоянии

Необычная история по уголовному делу случилась в Дзержинском районе Ярославля. Мужчина с сумкой, набитой наркотиками, сам набрал 02.

37-летний ярославец был в гостях у знакомых на улице Панина, где они выпивали за разговорами. В течение вечера компания решила дойти до магазина за дополнительными напитками, а мужчина остался в квартире один. Осознав, что дома никого нет, он вызвал полицию. Приехавшая полиция отметила неадекватное возбуждённое состояние ярославца.

— Сотрудниками полиции при обвиняемом была обнаружена сумка, в которой находились пять свертков с солью массой 2,6 грамма, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля. — В отношении обвиняемого проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила у него психическое расстройство из-за употребления психостимуляторов.

Кстати, мужчина два года назад вышел из колонии. По новому уголовному делу в отношении него суд вынес решение отправить мужчину в колонию общего режима на три года.

Недавно полиция накрыла в центре Ярославля двух парней с 22 свёртками наркотиков.