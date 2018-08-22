Подростки выбежали из садоводческого товарищества, когда начался пожар

В Рыбинске огонь полностью уничтожил маленький дачный домик в садоводческом товариществе «Зелёная зона». Дом загорелся около шести часов вечера во вторник. К счастью, в доме никого не было. Пожар был хорошо виден из многоэтажного дома на соседней с дачами улице Приборостроителей. Именно оттуда местный житель и заметил, что как только задымился домик, на дорогу выбежали четверо подростков. Двое из них прятали лица под капюшонами, все оглядывались.



Маленький дачный домик полностью сгорел

— Шайка подожгла домик на улице Приборостроителей, — написал местный житель и выложил фото в группу «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «Вконтакте».



Жители Рыбинска бросились обсуждать происшествие.

— Видно, что оглядываются, — написал Алексей Капустин. — Значит, знали, что будет пожарище.

— Теперь понятно, кто поджигает, — написала Натали Илатан — Я не удивлюсь, что все эти повторяющиеся пожары этих домиков и есть их рук дело. Заплатить штраф таким надо и на принудительные работы.



Парни быстро уходили и оглядывались

Некоторые засомневались в виновности подростков — может, совпадение, просто выходили из садоводческого товарищества, а там дом задымился.



В центре Ярославля полыхал старинный дом. В ночь пожара видели поджигателя.

