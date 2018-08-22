В Ростове сварят 300 литров лукового супа

Ярославцев продолжают баловать гастрономическими событиями. На этот раз вкусный фестиваль в честь лука пройдёт в Ростове Великом.

Фестиваль «Лукова Ярмонка» пройдёт 8 сентября. На нём собираются приготовить так много блюд из лука, что о многих вы могли даже не слышать. Специальными гостями фестиваля станут повара кулинарной мастерской «YetiLab», которые собрались сварить 300 литров лукового супа.

— Для вас традиционно: луковое меню, «луковая» ярмарка, мастер-классы по плетению кос из лука, а также праздничный концерт! — рассказывают организаторы фестиваля.

Фестиваль проходит в городе уже несколько лет подряд.

В минувшие выходные в центре Ярославля отгуляли фестиваль «Пир на Волге», на котором гости устроили давку из-за бесплатной еды. А после фестиваля православные возмутились тем, что на Стрелке рядом с Успенским собором зажарили тушу целого быка в пост.