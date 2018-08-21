Рейды идут во всех районах

В Брагино по подъездам пошла городская спецкомиссия. Подъезды массово проверяют к 1 сентября. Сегодня начали с улицы Урицкого.



Комиссия смотрит на чистоту подъездов, освещение, состояние почтовых ящиков. Проверяют также, висят ли замки на чердачных люках и на входе в подвал.

— Если выявим какие-то нарушения, то направим предписания, которые управляющие компании обязаны будут исполнить, — рассказал Антон Крылов, начальник муниципальной жилищной инспекции. — Пока нареканий у нас не возникло ни в одном из районов города. Показатели, по которым проводится проверка, легко исполнимы.

В рейд по домам Ярославля заставил пойти мэр. Приказал отдраить все подъезды после жалобы на отвратительный запах.