Машина разбилась всмятку

В интернете набирает обороты обсуждение скандального ДТП на Тутаевском шоссе. После этого ДТП ярославец в соцсетях заявил, что проходил мимо, пытался помочь пострадавшим, но стал жертвой беспредела сотрудников ГИБДД.



Сами гаишники говорят, что в шоке от наглости ярославца, и уверяют, что никто его и пальцем не трогал.

— Есть свидетели, что в машине ехали все четверо и они говорят, что «Хонда» неслась на бешеной скорости, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Все они были в нетрезвом состоянии. Тот парень, который сейчас пытается нас опорочить, сам был буйный, нашим сотрудникам даже пришлось вызывать подмогу. Он угрожал инспекторам славой в социальных сетях и лишением работы. Много матерился.

В ГИБДД считают, что парень не мог быть случайным прохожим, потому что участники ДТП называли его по имени. А ещё говорят, что телефон у него никто не отбирал — трубка валялась в машине.

Напомним, у автора постов в интернете совсем другая версия. Он говорит, что просто шёл по шоссе, увидел в кювете иномарку, решил помочь. По его словам, приехавшие гаишники скрутили его, решив, что он виновник ДТП, швырнули телефон в лицо.



В этой аварии пострадал человек — пассажир на заднем сиденье. А водитель ушёл за подмогой — найти тех, кто поможет вытащить автомобиль из кювета. История, действительно, странноватая, в ней сейчас разбираются полицейские.