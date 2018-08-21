Они работают, а ты нет: в Ярославле экскаватор целый час копал воздух
Сегодня на улице Нефтяников местные жители сняли на видео экскаватор, который старательно копал... воздух. Машина почти час набирала в ковш пустоту и выгружала в грузовик.
— И так уже час с перерывами на перекур, — написал автор видео и выложил ролик в группу «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте».
Подписчиков группы видео позабавило, люди принялись упражняться в остроумии.
— Чёртовы гении! — написал Михалыч Золотарёв.
— Понарошку же, — предположил Сергей Белов.
— Он работает, а ты нет! — написал Виталий Юдинцев.
— Кто-то должен копать воздух, работа такая, — поддержал Алексей Кожуховский.
Одни предположили, что рабочие создают видимость бурной деятельности, другие — что обучают стажёра управлению экскаватором.
— Обычное учение, — предположила Екатерина Кот. — Видно же, что неумело копает даже воздух.
В Ярославле грузовик рабочих застрял в вырытой ими же яме.