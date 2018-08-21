Экскаватор больше часа создавал видимость работы

Сегодня на улице Нефтяников местные жители сняли на видео экскаватор, который старательно копал... воздух. Машина почти час набирала в ковш пустоту и выгружала в грузовик.

— И так уже час с перерывами на перекур, — написал автор видео и выложил ролик в группу «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчиков группы видео позабавило, люди принялись упражняться в остроумии.

— Чёртовы гении! — написал Михалыч Золотарёв.

— Понарошку же, — предположил Сергей Белов.

— Он работает, а ты нет! — написал Виталий Юдинцев.

— Кто-то должен копать воздух, работа такая, — поддержал Алексей Кожуховский.

Одни предположили, что рабочие создают видимость бурной деятельности, другие — что обучают стажёра управлению экскаватором.

— Обычное учение, — предположила Екатерина Кот. — Видно же, что неумело копает даже воздух.



В Ярославле грузовик рабочих застрял в вырытой ими же яме.