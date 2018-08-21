Застройщик сдаёт в аренду площади опасного торгового центра

В Ярославле обнаружили торговый центр, находиться в котором небезопасно для посетителей. Как минимум потому, что здание достроено и используется даже без разрешения на строительство и эксплуатацию. Застройщик самовольно достроил центр и зарабатывает на аренде вот уже шесть лет.

Речь идёт о торговом центре во Фрунзенском районе от застройщика «Роза ветров». В здании располагается продуктовый супермаркет, фитнес-клуб, салон красоты, химчистка, туристическое агентство и другие сменяющие друг друга арендаторы.

— В ходе проверки установлено, что застройщику «Роза Ветров» департаментом архитектуры и развития территорий города мэрии Ярославля (далее — ДАЗО) выдано разрешение на строительство магазина с административными помещениями в два этапа. В 2010 году ДАЗО выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта первого этапа строительства. Срок действия разрешения на строительство второго этапа закончился в 2012 году; разрешение на ввод в эксплуатацию объекта второго этапа строительства не выдавалось, — уточняют в прокуратуре Ярославля.

А это значит, что со всей окончательной планировкой торговый центр застройщик достроил, не получая на это никаких разрешений. Проверка здания началась после жалобы местного жителя, который рассказал о частых авариях на инженерных сетях торгового центра. Ярославец обращался в мэрию с просьбой проверить здание, но ответа не получил. Из-за чего после своей проверки прокуратура вынесла представление в адрес именно директора департамента архитектуры мэрии Ярославля Александра Скворцова с требованием устранить нарушения.

Напомним, после трагедии в Кемерово, где в страшном пожаре в торговом центре погибли 60 человек, по Ярославской области прокатилась волна проверок. И многие торговые центры столицы региона и по всей области работают с огромными нарушениями. Один кинозал закрыли сразу после проверки.