ДТП произошло в Гаврилов-Яме на парковке у супермаркета

Сегодня в Гаврилов-Яме на парковке возле супермаркета произошло ДТП — женщина на иномарке сбила 57-летнего велосипедиста. Врачи, приехавшие на место происшествия, увезли пострадавшего мужчину в больницу.



— Со слов водителя — торопилась, не убедилась в безопасности манёвра, — рассказал сын сбитого велосипедиста Михаил Берец. — Отец говорит, что она очень резко начала движение, попытался уйти от столкновения, но всё равно зацепила.



Точные причины аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.



Пострадали люди и в другой аварии, которая произошла накануне в Ярославле. Там маршрутка с пассажирами столкнулась с двумя грузовиками.

