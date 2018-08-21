Выпить виски теперь получится нескоро

В колонию-поселение отправится 24-летний парень, решивший выпить на халяву. Молодого человека поймали в алкомаркете в Заволжском районе, когда он попытался вынести, не заплатив, бутылку виски Jack Daniels (стоит такая около 700 рублей). Просто взял с витрины и пошёл к выходу мимо кассы. Но продавцы заметили. Крикнули, чтобы стоял на месте, но молодой мужчина рванул прочь. И всё же его поймали.

А когда попался, выяснилось — грабежом промышляет не в первый раз.

— В мае он совершил аналогичное преступление, открыто похитив из другого магазина бутылку коньяка, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Задержанный вину признал, суд назначил ему два года лишения свободы в колонии-поселении. И это не самое суровое наказание. За кражу коньяка другого ярославца отправили в колонию строгого режима.