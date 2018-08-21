Ярославцев арестовали за неоплаченные штрафы

В Ярославской области должников стали отправлять за решётку за неоплаченные штрафы. Не повезло жителям Тутаевского и Большесельского районов — 12 человек пришли на суд, получив повестку от судебных приставов. И прямо из зала суда людей увели за решётку.

— По решению суда все они признаны виновными в совершении правонарушения. И все привлечены к ответственности в виде административного ареста, — рассказали в управлении ФССП по Ярославской области.

Арест ярославцы получили за то, что не оплатили вовремя штрафы, в основном за нарушения ПДД. Кстати, по решению суда за это можно отправиться за решётку на срок до 15 суток.

В Ярославле нередко выносят суровые наказания. Так, молодого ярославца отправили в колонию строгого режима за украденную бутылку коньяка.