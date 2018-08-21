Магазин не захотел самостоятельно решить проблему с покупателем.

В крупном магазине Ярославля мужчина купил технику, но остался ей недоволен. Ярославец попытался сдать товар, но ему отказали, претензию руководство магазина проигнорировало, но мужчина оказался настырным и дошёл до суда.

— Ярославец требует у магазина вернуть ему восемь тысяч рублей за некачественный товар, — рассказали судебные приставы.

Пока идут судебные разбирательства, мужчина решил подстраховаться, вдруг фирма не сможет ему выплатить деньги — магазин объявил распродажу в связи с закрытием. Суд просьбу удовлетворил.

Чтобы исполнить решение суда, приставы пришли в торговый зал и наложили арест на ноутбук.



Известной ярославской службе такси грозит арест имущества. На каждой машине больше сотни штрафов.

