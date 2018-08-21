ЧИ произошло возле торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе

Вчера в Ярославле на Тутаевском шоссе около торгового центра «Рио» вспыхнула легковая машина.



— Сбивали пламя как могли, — пишут автомобилисты в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте». — Мало у кого из проезжающих мимо оказались огнетушители.



По предварительной информации, никто из людей сильно не пострадал.



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