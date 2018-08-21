В Ярославле на дороге вспыхнула иномарка: видео и свидетельства очевидцев
21 августа 2018 07:28
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Вчера в Ярославле на Тутаевском шоссе около торгового центра «Рио» вспыхнула легковая машина.
— Сбивали пламя как могли, — пишут автомобилисты в группе «Подслушано у водителей — Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте». — Мало у кого из проезжающих мимо оказались огнетушители.
По предварительной информации, никто из людей сильно не пострадал.
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Фото: Ксения Коломиец
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