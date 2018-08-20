Здание пытаются поджечь уже давно

В Ярославле начались разбирательства после ЧП, случившегося с домом-памятником на улице Володарского, 107а. Это бывшее здание детской больницы, а ныне памятник культурного наследия. Правда, осталось от наследия совсем немного. Деревянное здание сгорело этой ночью. Пожар тушили несколько часов.

Местные жители рассказывают, что видели поджигателей, в администрации района тоже склоняются к этой версии. Хронику событий пожара мы вели тут.

76.ru удалось получить комментарий областного департамента охраны объектов культурного наследия, где рассказали, что здание находилось в частной собственности. Однако имя собственника не называют из-за невозможности разглашения персональных данных.

— Мы отправили документы в УМВД о возбуждении уголовного дела. И в МЧС запросили информацию о том, действительно ли это был поджог. Только по итогам расследования можно будет говорить о наказании, — рассказали в департаменте объектов культурного наследия Ярославской области. — Если в ходе расследования выяснится, что виноват собственник, то ему грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Если же окажется, что пожар возник из-за хулиганства, то наказание может оказаться гораздо мягче.