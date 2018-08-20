Лебедь сидел на одном месте и не боялся людей вокруг

В Ярославле потерявшийся лебедь-кликун нашёл дом. Красивую птицу заметили ярославцы на Верхнем острове на Волге. Лебедь совершенно не боялся людей и сидел на одном месте.

Информация об этом взволновала известного ярославского фотографа, любителя поснимать птиц, Алексея Лобавнова. Птицу забрали на передержку. И лебедь оказался очень общительным! Отдохнув, он встретил человека с пакетом корма курлыканьем. А чуть позже выяснилось, что белый красавец оказался беглецом из ярославского зоопарка.

Лебедь курлыкает, когда с ним разговаривают люди

— Да, несмотря на то, что сначала было объявлено, что в зоопарке все на месте. Видимо, кто-то из сотрудников поспешил с ответом. Как бы там ни было, хорошо, что всё хорошо закончилось. Мои записи увидели нужные люди и сообщили другим нужным людям. Спасибо неравнодушным за репосты и лайки, — поблагодарил в соцсетях Алексей Лобанов.

Сейчас лебедя отвезли домой, он чувствует себя хорошо, плавая в пруду со своими собратьями.