Пенсионерка ушла домой и не заметила, что ей подменили карту

В Ярославле на краже попалась кассир продуктового магазина. Она украла деньги с карточки пенсионерки, которая попросила сотрудницу супермаркета о помощи.



— Это возмутительная кража, — говорят клиенты супермаркета. — Бабушка сама не могла ввести пин-код и попросила кассиршу ей помочь. А та подменила карточки и отдала ей какую-то другую.



79-летняя женщина поняла, что её обманули, когда дома увидела смс-сообщение, что с её карты сняли 10 тысяч рублей.



— Сотрудница магазина запомнила ПИН-код и сняла с карты пенсионерки деньги, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — В отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело. Если её вина будет доказана, то ей грозит до 6 лет лишения свободы.



Пока известно об одном эпизоде, но не исключено, что кассир поступала таким образом и раньше.



Ещё одно уголовное дело возбудили полицейские в отношении ярославского водителя, который прострелил голову мужчине, не уступившему ему дорогу.

