В здании правительства отремонтируют один этаж за 8 миллионов

В правительстве Ярославской области устроят большой ремонт. В прошлую пятницу появилась закупка на ремонт крыши с установкой на ней фонтанов в французском стиле. А сегодня областные власти ищут подрядчика на ремонт коридоров трёхэтажного здания на Советской площади. Заплатят 7,83 миллиона рублей за ремонт 1 этажа.

В здании 1979 года задумали капитальный ремонт с разборкой старого паркета, деревянных вставок в стенах, старых дверей, обновлением потолков, освещения и отопительных конвекторов.

— Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии c локальным сметным расчетом на выполнение работ по капитальному ремонту коридоров 2 этажа, — уточняется в документации.

Согласно документам, в здании правительства уложат берёзовый паркет.