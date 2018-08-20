Автомобили получили серьёзные повреждения

Сегодня днём на проспекте Октября в районе дома № 87 не смогли разъехаться ВАЗ-2112 и «Шкода». После удара машины раскидало по дороге. На место ДТП вызвали сотрудников ГИБДД, спасателей и бригаду скорой помощи.



От удара пострадали автомобили. У «Шкоды» разбита фара с пассажирской стороны, в машине сработали подушки безопасности. Возможно, они и уберегли ехавших в авто людей от травм.



— В аварии никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



В Рыбинске водителю повезло меньше. После того, как он на машине въехал в остановку, полицейские уложили его лицом в асфальт.

