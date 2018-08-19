Коровы пасутся прямо у подъездов

Целое стадо коров неизвестно откуда появилось во дворе домов 53 и 55 на улице Волгоградская. Животные спокойно разгуливают и жуют травку под окнами ошарашенных жителей.



Люди предположили, что стадо пришло из деревень за железной дорогой. Пастух уснул, а коровы решили прогуляться.



Жители побаиваются проходить рядом с животными

- Их там довольно приличное стадо. Маловато для фермерского, но самое то для деревенского, - написал Вова Антипов в группе «Подслушано в Ярославле». – На фото и половины голов не показано.



Видимо, стадо проделало длинный путь – до ближайших деревень больше километра.



- Коровы в Брагино - это редкость, - написал Вова Антипов. - К нам чаще забегают лисы и лоси.



Коровы перешли пути и вышли к домам

Коровы разгуливают по дорогам и двору

В город пришло большое стадо

Недавно в Углич забрёл дикий медведь. Косолапого сняли камеры видеонаблюдения.

