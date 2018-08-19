Стадо коров решило устроить пастбище в ярославском дворе
Целое стадо коров неизвестно откуда появилось во дворе домов 53 и 55 на улице Волгоградская. Животные спокойно разгуливают и жуют травку под окнами ошарашенных жителей.
Люди предположили, что стадо пришло из деревень за железной дорогой. Пастух уснул, а коровы решили прогуляться.
- Их там довольно приличное стадо. Маловато для фермерского, но самое то для деревенского, - написал Вова Антипов в группе «Подслушано в Ярославле». – На фото и половины голов не показано.
Видимо, стадо проделало длинный путь – до ближайших деревень больше километра.
- Коровы в Брагино - это редкость, - написал Вова Антипов. - К нам чаще забегают лисы и лоси.
Недавно в Углич забрёл дикий медведь. Косолапого сняли камеры видеонаблюдения.