Машина на большой скорости вылетела с дороги

На улице Портовой возле церкви Иоанна Златоуста автомобиль снёс дорожный знак. Машина влетела в него на большой скорости. Видимо, водитель не сбавил скорость, из-за чего не вписался в поворот.



— Женщина в машине так визжала! — говорят очевидцы. — Но никто не пострадал.



У машины лишь разбито заднее боковое стекло.



Влетев в знак, машина съехала в кювет, затем водитель сдал назад и вернул авто на дорогу.



Очевидцы предполагают, что люди в машине ехали отдыхать на пляж, который находится совсем рядом с местом ДТП.



Вчера вечером «Хонда» влетела в столб в Дзержинском районе Ярославля.

