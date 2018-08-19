«Женщина визжала». В Ярославле автомобиль на полном ходу снес знак
19 августа 2018 17:00
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На улице Портовой возле церкви Иоанна Златоуста автомобиль снёс дорожный знак. Машина влетела в него на большой скорости. Видимо, водитель не сбавил скорость, из-за чего не вписался в поворот.
— Женщина в машине так визжала! — говорят очевидцы. — Но никто не пострадал.
У машины лишь разбито заднее боковое стекло.
Влетев в знак, машина съехала в кювет, затем водитель сдал назад и вернул авто на дорогу.
Очевидцы предполагают, что люди в машине ехали отдыхать на пляж, который находится совсем рядом с местом ДТП.
Вчера вечером «Хонда» влетела в столб в Дзержинском районе Ярославля.
Фото: Ольга Прохорова
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