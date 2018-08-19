Мужчин задержали и передали в полицию

Жители Брагино пожаловались в полицию на то, что с улиц пропало несколько металлических решёток, в итоге в ливнёвках остались дыры. При объезде района сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили подозрительных мужчин.



— Трое мужчин прятались в кустах недалеко от пункта приёма металлолома, — рассказали в Росгвардии.



Подойдя ближе, росгвардейцы увидели, что они раскладывали и разбивали молотком украденные с улиц металлические решётки, рядом стояла тележка, на которой и привезли ливнёвки.



Всех задержали и передали полиции.



Украденная решётка или крышка люка может привести к трагедии. Именно это стало причиной гибели 42-летней воспитательницы детского сада. Женщина упала в открытый люк и захлебнулась.

