Росгвардейцы разобрались с похитителями ливнёвок
Жители Брагино пожаловались в полицию на то, что с улиц пропало несколько металлических решёток, в итоге в ливнёвках остались дыры. При объезде района сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили подозрительных мужчин.
— Трое мужчин прятались в кустах недалеко от пункта приёма металлолома, — рассказали в Росгвардии.
Подойдя ближе, росгвардейцы увидели, что они раскладывали и разбивали молотком украденные с улиц металлические решётки, рядом стояла тележка, на которой и привезли ливнёвки.
Всех задержали и передали полиции.
Украденная решётка или крышка люка может привести к трагедии. Именно это стало причиной гибели 42-летней воспитательницы детского сада. Женщина упала в открытый люк и захлебнулась.