Избитый чиновник, рухнувший кран и суицид в колонии: топ-5 самых громких происшествий недели
Неделя подходит к концу, и мы подводим итоги — чем она удивила. Скорее, даже шокировала. В эти дни в Ярославле произошло несколько громких происшествий, которые обсуждал весь город. Читайте обзор ЧП от 76.ru.
1. Побили чиновника мэрии
Это увольнение можно, скорее, назвать побегом. Скандал на этой неделе разразился в мэрии Ярославля — ушел со своего поста глава Кировского и Ленинского районов Георгий Гудыма. Проработал всего ничего — две недели. Как вдруг всплыла информация — у главы-то судимость не погашена. Выпив, Гудыма набросился на полицейского. После скандала глава районов пропал. А когда нашёлся, выяснилось — на него самого напали в темном переулке. После этого он написал заявление «по собственному». И записал душещипательное обращение к ярославцам. На видео сидел с исцарапанной щекой.
2. Суицид в колонии
Чуть было не началась вторая волна «тюремного» скандала в Ярославской области. В рыбинской колонии покончил с собой заключённый. На место выехал уполномоченный по правам человека. Неужели снова пытки в колонии? Оказалось, дело в другом. Омбудсмен рассказал историю погибшего — там дело личное.
3. Дикий пешеход
Странного пешехода задержали в Ярославле ночью на проспекте Октября. Мужчина бросался под колёса машин. И так упорствовал в этом сомнительном занятии, что полицейским пришлось связать его прямо на дороге.
4. На людей рухнул кран
ЧП на строке на Суздальской улице: ранним утром внезапно рухнул башенный кран. Серьезно пострадали два человека — каменщик и крановщик. Мужчин пришлось буквально выковыривать из-под груды железа. Кадры спасательной операции.
5. Страшное ДТП на М-8
В Ростовском районе столкнулись «Хёндай» и «Черри-Тиго». Водитель «Черри», 57-летний мужчина, погиб на месте. У него остались трое детей: две дочки и сын.