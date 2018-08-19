Спасателям пришлось попотеть, вытаскивая людей из-под завалов

Неделя подходит к концу, и мы подводим итоги — чем она удивила. Скорее, даже шокировала. В эти дни в Ярославле произошло несколько громких происшествий, которые обсуждал весь город. Читайте обзор ЧП от 76.ru.

1. Побили чиновника мэрии

Георгий Гудыма проработал всего две недели

Это увольнение можно, скорее, назвать побегом. Скандал на этой неделе разразился в мэрии Ярославля — ушел со своего поста глава Кировского и Ленинского районов Георгий Гудыма. Проработал всего ничего — две недели. Как вдруг всплыла информация — у главы-то судимость не погашена. Выпив, Гудыма набросился на полицейского. После скандала глава районов пропал. А когда нашёлся, выяснилось — на него самого напали в темном переулке. После этого он написал заявление «по собственному». И записал душещипательное обращение к ярославцам. На видео сидел с исцарапанной щекой.

2. Суицид в колонии

Чуть было не началась вторая волна «тюремного» скандала в Ярославской области. В рыбинской колонии покончил с собой заключённый. На место выехал уполномоченный по правам человека. Неужели снова пытки в колонии? Оказалось, дело в другом. Омбудсмен рассказал историю погибшего — там дело личное.

3. Дикий пешеход

Ни за что не хотел уходить с дороги

Странного пешехода задержали в Ярославле ночью на проспекте Октября. Мужчина бросался под колёса машин. И так упорствовал в этом сомнительном занятии, что полицейским пришлось связать его прямо на дороге.

4. На людей рухнул кран

ЧП на стройке случилось ранним утром

ЧП на строке на Суздальской улице: ранним утром внезапно рухнул башенный кран. Серьезно пострадали два человека — каменщик и крановщик. Мужчин пришлось буквально выковыривать из-под груды железа. Кадры спасательной операции.

5. Страшное ДТП на М-8

Машина всмятку

В Ростовском районе столкнулись «Хёндай» и «Черри-Тиго». Водитель «Черри», 57-летний мужчина, погиб на месте. У него остались трое детей: две дочки и сын.