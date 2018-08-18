«Удачно подставил корпус»: как «Шинник» победил команду питерский «Зенит-2»

Сегодня в Ярославле местный «Шинник» на запасном стадионе сыграл в 7-м туре Футбольной национальной лиги с командой «Зенит-2» из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу ярославцев.



— Единственный гол в начале матча забил нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов, — сообщил со стадиона «Шинник» болельщик ярославской команды Александр Кошкин. — Игрок удачно подставил корпус после удара Ишхана Гелояна.



В этом сезоне команда «Зенит-2» сыграла семь матчей и во всех потерпела поражение. Питерцы находятся на последней строчке турнирной таблицы.

Вчера было ровно десять лет после исторического матча, в котором ярославский «Шинник» выиграл «Зенит» со счётом 3:1. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». В том году команда с берегов Невы взяла кубок УЕФА и суперкубок УЕФА, победив британский «Манчестер Юнайтед», но проиграли в российской Премьер-лиге ярославской команде, которую возглавил Сергей Павлов. С «Зенитом» у чёрно-синих была первая игра с этим тренером.

