На следующей неделе в Ярославле будет дождливо

Атмосферный фронт, который принёс дожди, уходит на восток, и в центре России снова стало тепло и солнечно. Сегодня днём в Ярославле будет +25 °C. В воскресенье будет ещё немного теплее.



— Очаг высокого атмосферного давления продолжит усиливать свои позиции, а значит выходной день выдастся погожим и тёплым, — рассказали синоптики Гидрометцентра России.



А вот на следующей неделе станет прохладнее. Синоптики говорят, что к понедельнику ярославцам стоит ждать серверных циклонов. Днём столбики термометров не будет подниматься выше +20 °C. Вместе с этим пойдут дожди.



Жара ещё придет. К концу месяца снова будет тепло, хоть и дождливо. 1 сентября вообще ожидается до +30 °C.

