Пир на Волге: чем кормят и какие цены на фестивале еды
18 августа 2018 13:11
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Цены выше среднего. Такой вывод мы сделали сегодня, пройдясь по большому фестивалю еды «Пир на Волге» в Ярославле. Пируем на Стрелке до самого вечера. Если вы только собрались на праздник, то приготовьте кошельки — придётся потратиться. Но оно того стоит — у нашего «гурмана в городе» — гастрономический экстаз от тех блюд, что она успела попробовать.
Итак, цены:
- хот-дог — за 149 рублей;
- питы, бургеры мясные — в среднем по 250 рублей;
- кофе — от 100 рублей за 0,2;
- лимонады — 200 рублей стаканчик;
- шаверма — по 200–250;
- смузи — от 160.
А вот секретик, как сэкономить — самая недорогая зона расположена вдоль Волжской набережной.
Фото: Александра Савельева
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