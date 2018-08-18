Цены выше среднего. Такой вывод мы сделали сегодня, пройдясь по большому фестивалю еды «Пир на Волге» в Ярославле. Пируем на Стрелке до самого вечера. Если вы только собрались на праздник, то приготовьте кошельки — придётся потратиться. Но оно того стоит — у нашего «гурмана в городе» — гастрономический экстаз от тех блюд, что она успела попробовать.

Итак, цены:

хот-дог — за 149 рублей;

питы, бургеры мясные — в среднем по 250 рублей;

кофе — от 100 рублей за 0,2;

лимонады — 200 рублей стаканчик;

шаверма — по 200–250;

смузи — от 160.



А вот секретик, как сэкономить — самая недорогая зона расположена вдоль Волжской набережной.