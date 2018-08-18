В Ярославской области мужчина на квадроцикле погиб в овраге
18 августа 2018 11:08
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Трагическое ДТП случилось в Ярославской области около деревни Дмитрехово в Брейтовском районе. Здесь поздним вечером в пятницу погиб 37-летний мужчина.
Местный житель решил прокатиться по лесу на квадроцикле «Стелс-500». Но с управлением не справился. Видимо, переоценил свои силы.
— Переезжая овраг, он опрокинулся. И от полученных травм скончался на месте, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Теперь полиция выясняет, как все произошло в тот вечер.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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