Технику доставали из оврага уже в темноте

Трагическое ДТП случилось в Ярославской области около деревни Дмитрехово в Брейтовском районе. Здесь поздним вечером в пятницу погиб 37-летний мужчина.

Местный житель решил прокатиться по лесу на квадроцикле «Стелс-500». Но с управлением не справился. Видимо, переоценил свои силы.

— Переезжая овраг, он опрокинулся. И от полученных травм скончался на месте, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Теперь полиция выясняет, как все произошло в тот вечер.