В Ярославле пропала 14-летняя девочка в синей толстовке

В Ярославле волонтёры поисково-спасательного отряда разыскивают 14-летнюю Викторию Гусейнову. Девочка вышла из дома 15 августа и пропала.



— Рост девочки — 155 сантиметров, среднее телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые, — рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».



Девочка была одета в синюю толстовку с капюшоном и серыми рукавами, чёрные легинсы и серые кеды.



Всех, кто видел школьницу после 15 августа, просят позвонить по бесплатному номеру горячей лини 8-800-700-54-52.



В Ярославле и области продолжают поиски ещё нескольких людей. Все они бесследно исчезли. Пять историй таинственной пропажи.

