Дикие животные и змеи всё чаще встречаются в городе. Недавно по Угличу разгуливал медведь, ярославцев атакуют летучие мыши, а сегодня прохожие сфотографировали ползущую по тротуару змею.
— Ползает у аптеки около Комсомольской площади, — написал подписчик группы «Подслушано в Ярославле» и выложил фото ужа.
Ярославцы начали подшучивать над снимком.
— Моя бывшая, — написал Максим Рамазанов.
— Со знака «аптека» сбежала, — продолжил Андрей Копков.
— Это я с работы ползу. Злая, между прочим, так что проходим мимо, — поддержала шутников Анна Бровкина.
Змей в городе последнее время видят часто, их встречали и во дворах, и рядом с парками.