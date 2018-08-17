Змейку встретили сегодня возле аптеки
Змейку встретили сегодня возле аптеки

Дикие животные и змеи всё чаще встречаются в городе. Недавно по Угличу разгуливал медведь, ярославцев атакуют летучие мыши, а сегодня прохожие сфотографировали ползущую по тротуару змею.

— Ползает у аптеки около Комсомольской площади, — написал подписчик группы «Подслушано в Ярославле» и выложил фото ужа.

Ярославцы начали подшучивать над снимком.

— Моя бывшая, — написал Максим Рамазанов.

— Со знака «аптека» сбежала, — продолжил Андрей Копков.

— Это я с работы ползу. Злая, между прочим, так что проходим мимо, — поддержала шутников Анна Бровкина.

Змей в городе последнее время видят часто, их встречали и во дворах, и рядом с парками.