Змейку встретили сегодня возле аптеки

Дикие животные и змеи всё чаще встречаются в городе. Недавно по Угличу разгуливал медведь, ярославцев атакуют летучие мыши, а сегодня прохожие сфотографировали ползущую по тротуару змею.



— Ползает у аптеки около Комсомольской площади, — написал подписчик группы «Подслушано в Ярославле» и выложил фото ужа.



Ярославцы начали подшучивать над снимком.



— Моя бывшая, — написал Максим Рамазанов.



— Со знака «аптека» сбежала, — продолжил Андрей Копков.



— Это я с работы ползу. Злая, между прочим, так что проходим мимо, — поддержала шутников Анна Бровкина.



Змей в городе последнее время видят часто, их встречали и во дворах, и рядом с парками.

