При столкновении большие повреждения получил причал

Теплоход «Капитан Пушкарёв», который плыл из Ярославля в Пермь, сегодня утром врезался в причал в городе Сарапул Удмуртской Республики.

На борту было 147 пассажиров и 49 членов экипажа.



— Причиной столкновения стала ошибка в управлении теплоходом и сильный ветер, — рассказала специалист по связям со СМИ Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Рожкова.



Как рассказали в ижевском линейном отделе, люди не пострадали.



— Теплоход получил небольшое повреждение на носу, больше всего пострадал причал, — сказала Ольга Рожкова. — После необходимых следственных действий теплоход отправился дальше.



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