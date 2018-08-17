Теплоход из Ярославля с пассажирами на борту врезался в причал в Удмуртии
Теплоход «Капитан Пушкарёв», который плыл из Ярославля в Пермь, сегодня утром врезался в причал в городе Сарапул Удмуртской Республики.
На борту было 147 пассажиров и 49 членов экипажа.
— Причиной столкновения стала ошибка в управлении теплоходом и сильный ветер, — рассказала специалист по связям со СМИ Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Ольга Рожкова.
Как рассказали в ижевском линейном отделе, люди не пострадали.
— Теплоход получил небольшое повреждение на носу, больше всего пострадал причал, — сказала Ольга Рожкова. — После необходимых следственных действий теплоход отправился дальше.
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