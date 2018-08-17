Сегодня в Ярославле на пересечении улиц Кедрова и Советской разыгралась драма. Мужчина остановил случайную машину, залез на крышу и начал кричать.

— Он кричал что-то не очень связное, — рассказали очевидцы. — Видно, что он был пьян. Сообщал с крыши, что сегодня умрёт.

Несколько прохожих сняли происходящее на мобильные телефоны

Движение на дороге встало. Некоторые не очень поняли, что происходит. Кто-то даже предположил, что снимают кино, ведь около машины ходил другой мужчина, он был в халате и босой.

Кто-то из прохожих вызвал полицию. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны.

Мужчина сам слезать не хотел, поэтому сотрудникам вневедомственной охраны пришлось снять его
Мужчина сам слезать не хотел, поэтому сотрудникам вневедомственной охраны пришлось снять его

— Мужчину с машины сняли и отвезли в Кировское отделение полиции, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — В отношении 35-летнего нарушителя составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Что именно произошло у мужчин, неизвестно. Но поведение одного из них, который забрался на иномарку, проверят полицейские.