Сегодня в Ярославле на пересечении улиц Кедрова и Советской разыгралась драма. Мужчина остановил случайную машину, залез на крышу и начал кричать.



— Он кричал что-то не очень связное, — рассказали очевидцы. — Видно, что он был пьян. Сообщал с крыши, что сегодня умрёт.

Несколько прохожих сняли происходящее на мобильные телефоны

Движение на дороге встало. Некоторые не очень поняли, что происходит. Кто-то даже предположил, что снимают кино, ведь около машины ходил другой мужчина, он был в халате и босой.



Кто-то из прохожих вызвал полицию. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны.



Мужчина сам слезать не хотел, поэтому сотрудникам вневедомственной охраны пришлось снять его

— Мужчину с машины сняли и отвезли в Кировское отделение полиции, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — В отношении 35-летнего нарушителя составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.



Что именно произошло у мужчин, неизвестно. Но поведение одного из них, который забрался на иномарку, проверят полицейские.

