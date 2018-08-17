«Я сегодня умру»: в центре Ярославля на крыше машины разыгралась драма
Сегодня в Ярославле на пересечении улиц Кедрова и Советской разыгралась драма. Мужчина остановил случайную машину, залез на крышу и начал кричать.
— Он кричал что-то не очень связное, — рассказали очевидцы. — Видно, что он был пьян. Сообщал с крыши, что сегодня умрёт.
Движение на дороге встало. Некоторые не очень поняли, что происходит. Кто-то даже предположил, что снимают кино, ведь около машины ходил другой мужчина, он был в халате и босой.
Кто-то из прохожих вызвал полицию. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны.
— Мужчину с машины сняли и отвезли в Кировское отделение полиции, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — В отношении 35-летнего нарушителя составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
Что именно произошло у мужчин, неизвестно. Но поведение одного из них, который забрался на иномарку, проверят полицейские.