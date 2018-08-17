Ради встречи с игроками «Локомотива» болельщики выстроились в гигантскую очередь
17 августа 2018 16:09
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В Ярославле прошла встреча игроков хоккейной команды «Локомотив» с болельщиками. Событие для фанатов большое! Ради этого болельщики выстроились в огромную очередь у «Арены-2000». После автограф-сессии и разговора с поклонниками хоккеисты сыграли товарищеский матч с «Северсталью». Как прошла встреча, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Андрей Ефимов
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