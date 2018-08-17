В очереди за билетами можно было сделать селфи с мишкой

В Ярославле прошла встреча игроков хоккейной команды «Локомотив» с болельщиками. Событие для фанатов большое! Ради этого болельщики выстроились в огромную очередь у «Арены-2000». После автограф-сессии и разговора с поклонниками хоккеисты сыграли товарищеский матч с «Северсталью». Как прошла встреча, смотрите в нашем фоторепортаже.

«Локомотив» выиграл у «Северстали» товарищеский матч

А перед матчем поиграть в виртуальный хоккей

Все болельщики хотят, чтобы у «Локо» был кубок Гагарина

Наши ребята в новенькой форме

Соперники из «Северстали»

После игры можно было получить автограф от любимых хоккеистов

Селфи с Салаком