Люди закрывали форточки, чтобы запах не шёл в квартиры

В Ярославле Роспотребнадзор исследовал пробы воздуха, взятые в Брагино после жалоб на невыносимую вонь. Жители района говорили, что сильно пахнет мусором. В лаборатории пробы исследовали и озвучили результаты — пробы воздуха соответствуют гигиеническим нормативам.



— Привлекали специалистов аккредитованной лаборатории центра гигиены и эпидемиологии. Проведены все необходимые исследования. В результате установлено: превышений гигиенических нормативов нет, — рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону Светлана Новожилова. — Пробы анализировались на уровень содержания девяти веществ, которые могут выделяться при эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов, в том числе метана, сероводорода и других. Угрозы для здоровья граждан нет.



Подтвердили слова о безопасности воздуха в районе и сотрудники областного департамента охраны окружающей среды.



— Большая часть граждан, с которыми мы пообщались, неприятного запаха не замечала. Только некоторые жаловались на переполненную контейнерную площадку, — рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами Артем Назаров. — Результаты исследований подтверждают: воздух в Норском и его окрестностях соответствует нормам, а значит, безопасен.



На резкий неприятный запах жители района пожаловались 8 августа. Тогда корреспондент 76.ru выехал на место, чтобы проверить, действительно ли так невыносимо пахнет в микрорайоне.