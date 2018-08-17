Мужчин вытаскивали из-под крана с помощью спецтехники

Единая служба заказчика выехала сегодня на место ЧП в Ярославле — на стройку, где на двух рабочих упал башенный кран.



— Создается комиссия с участием сотрудников Ростехнадзора и Роструда. Представители прокуратуры занимаются выяснением причин ЧП, — рассказал директор департамента строительства Виктор Неженец. — Известно, что все документы на эксплуатацию крана имеются, необходимые для его запуска мероприятия пройдены. Эти процессы под контролем Ростехнадзора.

ЧП произошло сегодня утром — около восьми часов. Кран обрушился и придавил двух рабочих — каменщика и крановщика. Вызволяли мужчин из-под груды железа спасатели (кадры спецоперации). Доследственную проверку начал Следственный комитет.