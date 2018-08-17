В Ярославле из Вознесенско-Благовещенского храма украли икону Казанской Божией Матери. Служители сообщили о случившемся в полицию.

Икону украли из храма на пересечении Волжской набережной и улицы Суркова

— Обращение поступило в отделение полиции по Кировскому району, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — По горячим следам был задержан 35-летний мужчина без определённого места жительства.



Когда бомжа схватили полицейские, иконы у него уже не было. Он по-быстрому от неё избавился.

— Это маленькая такая икона была, — рассказал задержанный. — Потом я её сдал в антиквариат.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до двух лет тюрьмы.

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