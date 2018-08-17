Горящий матрас выкидывали из окна

Вчера днем в Рыбинске около двух часов произошёл пожар — загорелась квартира в доме на улице Академика Губкина. В момент пожара в квартире находился 77-летний пенсионер. Дедушка надышался угарным газом и сам выйти не смог. О пожаре в МЧС сообщили соседи.

— Спасателям пришлось вскрывать дверь, — сообщает телеканал Рыбинск-40.

Дедушку вывели из горевшей квартиры и отдали в руки медиков. Пенсионер остался жив. В квартире сгорели постельные принадлежности. Такое обычно бывает, когда человек засыпает в постели с непотушенной сигаретой.