Женщины под стражей

Две женщины из Волгоградской области обманывали ярославских пенсионеров. Доверчивые бабушки отдавали им последние деньги.



67-летняя женщина и её 40-летняя дочка «разводили» пенсионеров прямо на улице.



Так, в феврале этого года на улице Урицкого они остановили 80-летнюю старушку и сказали, что на её сына наложена порча и он скоро попадёт в ДТП. Мать и дочка утверждали, что помогут снять порчу, но для этого нужны деньги. Пенсионерка, испугавшись за сына, принесла из дома все деньги, что у неё были, — 150 тысяч рублей. Мошенницы положили их в чёрный пакет, пояснив, что открывать его нельзя. Дома старушка обнаружила вместо денег свёрнутые буклеты из магазина.



Полиция выяснила, что похожее преступление женщины совершили в апреле 2017 года и тоже в Ярославле. Тогда они обманным путём забрали у 78-летней пенсионерки 160 тысяч рублей.



— Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые содержатся под стражей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

