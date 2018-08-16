Рисунки на подъездах в Брагино

Литовский художник Саулюс Гуделевичюс делает жизнь Ярославля ярче: на этот раз он нарисовал на подъездах жилого дома в Брагино мультяшных героев из «Винни-Пуха». Рисунки выполнены не в 3D-стиле, но всё равно получилось очень красочно и достоверно.



— У меня новый большой проект — яркая и веселая акриловая роспись, выполненная по мотивам всем известных анимационных фильмов, на стенах подъездов, — рассказал Саулюс.



Очевидно, что художник и дальше будет украшать своими рисунками дома ярославцев.



Кстати, до этого он нарисовал на асфальте 3D-Симпсонов.

