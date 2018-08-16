На месте сейчас работает уполномоченный по правам человека

Ярославское управление ФСИН прокомментировало ЧП в колонии № 2 в Рыбинске. Здесь вчера один заключённый покончил с собой, ещё двоих, пытавшихся сделать то же самое, спасли.



— В ИК-2 сотрудниками учреждения в одном из отрядов был обнаружен осужденный, совершивший акт суицида, — говорится о погибшем в сообщении ведомства. — Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. При предварительном осмотре следов насилия не обнаружено.



А вот то, что двое других имели такие же серьёзные намерения, в службе подвергают сомнению.



Как пытали заключённого в ярославской колонии — скандальное видео.

— Также двое осужденных совершили акцию демонстративно-шантажного характера: нанесли себе незначительные порезы на шее и животе куском проволоки от сетки рабицы в помещении прогулочного дворика ИК-2, — сообщает УФСИН. — Осужденным оказана медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. В настоящий момент с осужденными работает психолог.



ЧП произошло в колонии вчера вечером. И стало продолжением большого скандала о пытках в колонии в Ярославской области. Ещё не утихла история о том, как в ИК-1 в Ярославле сотрудники жестоко издевались над осужденным — били его палками по пяткам.