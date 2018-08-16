Мужчина погиб на автозаправке

Сегодня днём в Ярославле случилось ЧП на автозаправке. Мужчине неожиданно стало плохо, он потерял сознание и больше не очнулся.

Всё произошло на станции на улице Большой Фёдоровской.

— Предварительно сообщают, что он погиб от сердечного приступа. Совсем молодой, ему 34 года, — рассказали 76.ru на автозаправочной станции. – Он помыл машину, выехал с поста, начал бегать вокруг неё, протирать. И внезапно упал. Клиенты и сотрудники оказывали ему помощь, делали искусственное дыхание до приезда скорой.

Врачи пытались спасти мужчину, но он умер.

Сегодня в Рыбинске идут разбирательства в колонии № 2, где нашли мёртвым заключённого и ещё двоих с увечьями.